Il 7 e l'8 gennaio "zona gialla rafforzata": ecco cosa prevede il nuovo "colore" sulla tavolozza di Conte (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L'ultima pensata del governo è la zona gialla rafforzata. Le prove tecniche del nuovo "colore" che c'è sulla tavolozza del pittore Conte si avranno il 7 e l'8 gennaio. Poi torna l'arancione nel weekend. E intanto, per abbellire il quadro, si pensa a qualche schizzo di rosso che non guasta mai. Domani e venerdì, dopo la stretta del periodo di Natale, l'Italia entra quindi nella nuova fascia. Per 48 ore le regole saranno parzialmente meno rigide per spostamenti, bar, ristoranti e centri commerciali. La zona gialla rafforzata Oltre al coprifuoco tra le 22 e le 5, per tutto il periodo coperto dal provvedimento saranno vietati gli spostamenti tra regioni o province autonome diverse.

