I ritardi europei nella corsa alle vaccinazioni anti-Covid. La colpa è di Bruxelles o degli Stati membri? (Di mercoledì 6 gennaio 2021) A più di una settimana dal V Day, la somministrazione dei vaccini in Europa sembra procedere a rilento. A livello assoluto è la Germania il primo Paese europeo a rientrare, subito davanti all'Italia, nella lista delle primi dieci nazioni al mondo per numero di vaccinazioni a livello assoluto. Il Paese tedesco è settimo con 316.962 dosi somministrate dall'inizio della campagna. Francia e Paesi Bassi sono invece in crisi. Il governo francese invece è fermo a 516 vaccinazioni e il premier olandese, Mark Rutte, ha ammesso che il programma di distribuzione sta andando a rilento a causa di problemi logistici. Così, criticata dai Paesi membri, la Commissione europea, in una conferenza stampa organizzata lunedì, 4 gennaio, ha voluto fare chiarezza sulla distribuzione dei vaccini. Eric Mamer, portavoce ...

