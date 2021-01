I Miserabili: tutto quello che c’è da sapere sulla minserie (Di mercoledì 6 gennaio 2021) I Miserabili: trama, cast, quante puntate e streaming Dal 6 gennaio 2021 su Rai 3 torna in onda I Miserabili (Les Misérables), la miniserie televisiva britannica del 2018, prodotta da BBC Studios in associazione con Lookout Point e CZAR TV già trasmessa tra il 2019 e il 2021 sulle reti Rai. Si tratta dell’adattamento in tre parti dell’omonimo romanzo dell’autore francese Victor Hugo, sceneggiato da Andrew Davies e diretto da Tom Shankland. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Scarcerato dopo diciannove anni di lavori forzati, Jean Valjean prova a ricostruirsi una vita nella Francia dell’inizio del XIX secolo. Il suo stato di ex galeotto e la persecuzione da parte dell’ispettore Javert lo spingono nuovamente verso il crimine, ma il vescovo Myriel lo redime e gli dà l’argento necessario per cominciare una nuova vita. Anni dopo ... Leggi su tpi (Di mercoledì 6 gennaio 2021) I: trama, cast, quante puntate e streaming Dal 6 gennaio 2021 su Rai 3 torna in onda I(Les Misérables), la miniserie televisiva britannica del 2018, prodotta da BBC Studios in associazione con Lookout Point e CZAR TV già trasmessa tra il 2019 e il 2021 sulle reti Rai. Si tratta dell’adattamento in tre parti dell’omonimo romanzo dell’autore francese Victor Hugo, sceneggiato da Andrew Davies e diretto da Tom Shankland. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Scarcerato dopo diciannove anni di lavori forzati, Jean Valjean prova a ricostruirsi una vita nella Francia dell’inizio del XIX secolo. Il suo stato di ex galeotto e la persecuzione da parte dell’ispettore Javert lo spingono nuovamente verso il crimine, ma il vescovo Myriel lo redime e gli dà l’argento necessario per cominciare una nuova vita. Anni dopo ...

