Georgia, alta affluenza alle urne. Testa a testa per il Senato, Warnock dichiara vittoria (Di mercoledì 6 gennaio 2021) II reverendo democratico Warnock vicino al seggio ma il duello decisivo Perdue - Ossoff resta ancora in bilico

Ultime Notizie dalla rete : Georgia alta Georgia, alta affluenza alle urne. Testa a testa per il controllo del senato Corriere della Sera Voto in Georgia, la disfatta di Trump è quasi completa

Nei ballottaggi per gli ultimi due seggi del Senato il democratico Warnock rivendica la vittoria, in vantaggio anche il collega di partito. DALL’INVIATO A NEW YORK. Se ciò verrà confermato, il partito ...

Usa, testa a testa nei ballottaggi in Georgia decisivi per il Senato

Il democratico Raphael Warnock si è dichiarato vincitore con il 97% dei voti scrutinati ma la rivale non ammette la sconfitta. Sul filo del rasoio l'altra sfida. In caso di doppietta Biden avrebbe il ...

