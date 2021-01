Gattuso: “Non accettiamo un pareggio e perdiamo la testa” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il tecnico del Napoli Rino Gattuso è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo l’incredibile sconfitta rimediata in casa contro lo Spezia È solo questione di mancanza di cattiveria sotto porta? «Non lo so se è una questione di cattiveria sotto porta. Penso che è una squadra che crea tanto, oggi è difficile parlare di questa partita, ma bisogna capire perché è successo. La questione dei tiri in porta ce la portiamo dietro da tanto tempo, vero che ci mancano giocatori importantissimi. Io penso che siamo troppo nervosi e perdiamo la testa, non accettiamo un pareggio. È una squadra che alla prima difficoltà fa troppi errori di valutazione. Non penso che è solo sfortuna. È una squadra che deve stare sul pezzo. Forse è anche colpa mia» Colpa di un po’ di braccino? «Nessun braccino. Penso che vi siano state delle ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il tecnico del Napoli Rinoè intervenuto ai microfoni di Dazn dopo l’incredibile sconfitta rimediata in casa contro lo Spezia È solo questione di mancanza di cattiveria sotto porta? «Non lo so se è una questione di cattiveria sotto porta. Penso che è una squadra che crea tanto, oggi è difficile parlare di questa partita, ma bisogna capire perché è successo. La questione dei tiri in porta ce la portiamo dietro da tanto tempo, vero che ci mancano giocatori importantissimi. Io penso che siamo troppo nervosi ela, nonun. È una squadra che alla prima difficoltà fa troppi errori di valutazione. Non penso che è solo sfortuna. È una squadra che deve stare sul pezzo. Forse è anche colpa mia» Colpa di un po’ di braccino? «Nessun braccino. Penso che vi siano state delle ...

