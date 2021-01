De Sanctis in gravi condizioni dopo un incidente: è in terapia intensiva (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Morgan De Sanctis è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Gemelli di Roma dopo esser rimasto coinvolto in un incidente stradale. Il dirigente della Roma, scrive il Messaggero, si è ribaltato con la sua Hyundai in via Cristoforo Colombo nella notte. Si è poi recato a Villa Stuart per i primi controlli, dove si è deciso di trasferirlo al Gemelli per verificare eventuali emorragie interne. Ne è stata trovata una all’addome, oltre ad alcune costole fratturate e per questo è stato operato nelle scorse ore. L’operazione è riuscita senza complicazioni. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Morgan Deè ricoverato inall’ospedale Gemelli di Romaesser rimasto coinvolto in unstradale. Il dirigente della Roma, scrive il Messaggero, si è ribaltato con la sua Hyundai in via Cristoforo Colombo nella notte. Si è poi recato a Villa Stuart per i primi controlli, dove si è deciso di trasferirlo al Gemelli per verificare eventuali emorragie interne. Ne è stata trovata una all’addome, oltre ad alcune costole fratturate e per questo è stato operato nelle scorse ore. L’operazione è riuscita senza complicazioni. L'articolo ilNapolista.

