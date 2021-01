Dakar 2021, Joan Barreda domina la quarta tappa tra le moto e si porta a 15? dal nuovo leader De Soultrait (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La quarta prova speciale della Dakar 2021 va in archivio per quanto riguarda le moto con il convincente successo di Joan Barreda, autore di una prestazione di elevato profilo dopo aver perso quasi 25? nella giornata di ieri. Lo spagnolo della Honda ha sfruttato nel migliore dei modi il vantaggio di poter cominciare la frazione odierna per 30° (quasi un’ora dopo l’apripista), spingendo dal primo all’ultimo chilometro cronometrato e rifilando distacchi davvero molto importanti al resto della concorrenza. La tappa odierna, caratterizzata da una speciale di 337 chilometri con partenza a Wadi Ad-Dawasir e arrivo a Riyadh, non era considerata alla vigilia particolarmente impegnativa e selettiva, perciò in molti hanno preferito gestire la situazione senza ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Laprova speciale dellava in archivio per quanto riguarda lecon il convincente successo di, autore di una prestazione di elevato profilo dopo aver perso quasi 25? nella giornata di ieri. Lo spagnolo della Honda ha sfruttato nel migliore dei modi il vantaggio di poter cominciare la frazione odierna per 30° (quasi un’ora dopo l’apripista), spingendo dal primo all’ultimo chilometro cronometrato e rifilando distacchi davvero molto imnti al resto della concorrenza. Laodierna, caratterizzata da una speciale di 337 chilometri con partenza a Wadi Ad-Dawasir e arrivo a Riyadh, non era considerata alla vigilia particolarmente impegnativa e selettiva, perciò in molti hanno preferito gestire la situazione senza ...

