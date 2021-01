Croce Rossa Italiana, Monorchio: Vaccini a senza fissa dimora. Per le loro fragilità meritano un importante monitoraggio sanitario (Di mercoledì 6 gennaio 2021) “Spero che tra i primi a vaccinarsi nella seconda fase siano, oltre ai volontari delle organizzazioni impegnate nelle attività di Protezione Civile o nelle attività sociali, anche quei gruppi di persone più fragili e vulnerabili quali i senza fissa dimora. Centinaia e centinaia di persone che vivono per le strade delle nostre città e che per le loro fragilità meritano una maggiore attenzione ed un importante monitoraggio sanitario”. Così il presidente del Comitato di Napoli della Croce Rossa Italiana, Paolo Monorchio, che oggi si è vaccinato. “Invito tutti gli operatori sanitari che manifestano perplessità e dubbi a vaccinarsi e a farlo per il rispetto che dobbiamo ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 6 gennaio 2021) “Spero che tra i primi a vaccinarsi nella seconda fase siano, oltre ai volontari delle organizzazioni impegnate nelle attività di Protezione Civile o nelle attività sociali, anche quei gruppi di persone più fragili e vulnerabili quali i. Centinaia e centinaia di persone che vivono per le strade delle nostre città e che per leuna maggiore attenzione ed un”. Così il presidente del Comitato di Napoli della, Paolo, che oggi si è vaccinato. “Invito tutti gli operatori sanitari che manifestano perplessità e dubbi a vaccinarsi e a farlo per il rispetto che dobbiamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Croce Rossa Vaccino Covid-19, tocca alla Croce rossa spezzina Città della Spezia FIORENTINA, Contro la Lazio con la maglia rossa

Come si apprende da alcuni scatti di spogliatoio pubblicati dai profili social della Fiorentina, quest'oggi la squadra di mister Prandelli sfiderà la Lazio (ore 15 all'Olimpico) con ...

LE FOTO NELL’ARTICOLO , CROCE ROSSA CONSEGNA LE CALZE AI BAMBINI BISOGNOSI

Nella mattinata di oggi 6 gennaio continua l’enorme lavoro di solidarietà della Croce Rossa- Caserta Presenziata dalla dott.ssa Teresa Natale.

