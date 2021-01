Covid in Campania, oggi 1.366 positivi e 19 morti: l'indice di contagio torna sotto l'8% (Di mercoledì 6 gennaio 2021) torna a calare la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.366 positivi su 17.212 tamponi effettuati, 678 in più di ieri ma con 9.787 tamponi... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 6 gennaio 2021)a calare la curva dei contagi da Coronavirus inil virus fa registrare 1.366su 17.212 tamponi effettuati, 678 in più di ieri ma con 9.787 tamponi...

Adnkronos : #Covid #Campania, 1.366 contagi e 19 morti: bollettino - salernonotizie : Covid: 1366 positivi in Campania. I guariti sono 1364 - Napoliflash24 : Covid: in Campania cala la curva dei contagi - - TeleCapriNews : Coronavirus, il bollettino dell’Unità di Crisi della Regione: 1.366 i positivi in Campania nelle ultime 24 ore su 1… - Notiziedi_it : Covid, in Campania somministrato il 49 per cento dei vaccini. Arrivate altre 33mila dosi Pfizer -