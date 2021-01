Covid | ancora emergenza in Germania | oltre mille morti in 24 ore

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) . In totale i contagiati di ieri sono stati 21.237, proseguendo nel trend negativo iniziato il 30 dicembre In questo momento la situazione inlegata al Coronavirus è la peggiore dell’intero panorama europeo. Se nella prima ondata a Berlino avevano gestito i contagi in L'articolo proviene da Inews.it.

AnnalisaChirico : Il regime cinese nega autorizzazione agli scienziati OMS incaricati di realizzare una inchiesta internazionale su o… - NicolaPorro : Mi scrive un medico: è guarito meno di due mesi fa, ma ha ricevuto la prima dose di #Pfizer. Perché? Ancora mancano… - MediasetTgcom24 : Covid, la Germania supera ancora i mille morti in un giorno #covid - Luca12ago63 : Ci sono molti embarghi a giro per il mondo. Uno dei più inamovibili pare sia quello degli Usa contro Cuba vergognos… - Miti_Vigliero : Chuck Stacey, attivo negazionista nomask, dopo essersi ammalato di Covid lancia un accorato appello a chi ancora no… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ancora

Agenzia ANSA

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 743 (136 in provincia di Macerata, 169 in provincia di Ancona, 220 in provincia di Pesaro-Urbino, 148 in provincia di Fermo, 29 in provincia di Ascoli Picen ...Il Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, Alessandro Galimberti, alla fine dell'annus horribilis 2020, traccia un bilancio. "Il 2020 ci ha costretto a imparare come rialzarci. Ordine ...