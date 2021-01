Che Dio ci aiuti 6 al via: tutto quello che vedremo nella sesta stagione, suor Angela ha un figlio? (Di mercoledì 6 gennaio 2021) tutto pronto, ormai il conto alla rovescia è davvero finito! Il giovedì di Rai 1 si riaccende con le amatissime fiction che il pubblico tanto aspetta. Da domani, 7 gennaio 2021 vedremo la sesta stagione di Che Dio ci aiuti ! Finisce quindi l’attesa per tutti i fan che amano la fiction con Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela. Saranno 10 le puntate di Che Dio ci aiuti 6 in onda su Rai 1 in questo anomalo inverno 2021. Tante le novità, qualche ritorno ma soprattutto tante conferme per questa sesta stagione di Che Dio ci aiuti che parte dopo la Befana e inaugura la stagione 2021 della grande fiction di Rai 1. Protagonista in questa sesta ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 6 gennaio 2021)pronto, ormai il conto alla rovescia è davvero finito! Il giovedì di Rai 1 si riaccende con le amatissime fiction che il pubblico tanto aspetta. Da domani, 7 gennaio 2021ladi Che Dio ci! Finisce quindi l’attesa per tutti i fan che amano la fiction con Elena Sofia Ricci nei panni di. Saranno 10 le puntate di Che Dio ci6 in onda su Rai 1 in questo anomalo inverno 2021. Tante le novità, qualche ritorno ma soprattante conferme per questadi Che Dio ciche parte dopo la Befana e inaugura la2021 della grande fiction di Rai 1. Protagonista in questa...

Pontifex_it : Come a Betlemme, così anche con noi Dio ama fare grandi cose attraverso le nostre povertà. Ha messo tutta la nostra… - Pontifex_it : Rendiamo grazie a Dio: per le cose buone accadute nel tempo della pandemia, per tante persone che, senza fare rumor… - Pontifex_it : Santa Madre di Dio, a te consacriamo il nuovo anno. Tu, che sai custodire nel cuore, prenditi cura di noi. Benedici… - scastaldi9 : RT @ScrivoArte2: In questa notte nuda di parole... la tua dolcezza è un’anima, un lampo acceso nel destino, una carezza deposta nel mio cuo… - fermenti2_0 : 'Tu sei il dono che il Padre Celeste ha consegnato a #Cristo e alla Chiesa e la tua testimonianza è, a sua volta, l… -