CALCIOMERCATO | oggi occhio al campionato ed alle sue eventuali sorprese

Leggi su chenews

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ilin pausa per la giornata di, ma non è escluso che proprio, potrebbero nascere nuovi discorsi. Zola (Facebook)Ilriposa per un giorno, forse, in vista della giornata di Seria A, che potrebbe, in ogni caso, rappresentare uno spunto interessante per aprire nuovi discorsi di mercato. Nzola in bella mostra al Maradona di Napoli, potrebbe di certo fare gola a molte squadre, per bocca di alcuni rappresentanti dello Spezia, pare sia concreto l’interesse di alcune squadre per la giovane stella francese. Si vedrà, ora è di certo troppo presto per fare certi discorsi. L’Inter alla ricerca del sorpasso ai cugini milanisti, sarà ospitata a Genova dalla Sampdoria. Lukaku inizialmente dovrebbe partire dalla panchina per il fastidio muscolare riscontrato nella scorsa ...