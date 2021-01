Biathlon, Coppa del Mondo Oberhof 2021: Lisa Vittozzi torna sulle nevi dove ha trionfato 2 volte, mentre Dorothea Wierer cerca il primo successo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Le vacanze di Natale del Biathlon ormai sono terminate. Pertanto, la Coppa del Mondo sta per riprendere da Oberhof, in Germania, che peraltro in questo 2021 avrà l’onore di ospitare entrambe le tappe tedesche. Infatti nel mese di ottobre l’Ibu ha deciso di tenere proprio qui ambedue gli appuntamenti in terra teutonica, ufficialmente per testare le nuove infrastrutture appena costruite (voci di corridoio affermano, invece, che si sarebbe voluto gareggiare per due settimane di fila a Ruhpolding, ma la località bavarese abbia rinunciato). Nel settore femminile … Oberhof è entrata nel calendario della Coppa del Mondo femminile a partire dal 1990-’91. Fino all’inizio del XXI secolo ha ospitato il massimo circuito ad anni alterni, diventando poi appuntamento ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Le vacanze di Natale delormai sono terminate. Pertanto, ladelsta per riprendere da, in Germania, che peraltro in questoavrà l’onore di ospitare entrambe le tappe tedesche. Infatti nel mese di ottobre l’Ibu ha deciso di tenere proprio qui ambedue gli appuntamenti in terra teutonica, ufficialmente per testare le nuove infrastrutture appena costruite (voci di corridoio affermano, invece, che si sarebbe voluto gareggiare per due settimane di fila a Ruhpolding, ma la località bavarese abbia rinunciato). Nel settore femminile …è entrata nel calendario delladelfemminile a partire dal 1990-’91. Fino all’inizio del XXI secolo ha ospitato il massimo circuito ad anni alterni, diventando poi appuntamento ...

Le vacanze di Natale del biathlon ormai sono terminate. Pertanto, la Coppa del Mondo sta per riprendere da Oberhof, in Germania, che peraltro in questo 2021 avrà l’onore di ospitare entrambe le tappe ...

