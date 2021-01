Adriana Volpe racconta il suo dramma | “Sono sempre stata sola”

Leggi su chenews

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il matrimonio tra Roberto Parli eè arrivato al capolinea? La conduttrice apre il cuore e svela tutta la verità sulla sua situazione familiare.e il marito (fonte Instagram @real)Dopo anni in Rai,si è fatta conoscere ed apprezzare grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 4. La conduttrice è rimasta nella casa per circa 70 giorni, abbandonando il reality di sua spontanea volontà a seguito della morte di sua suocera. Un ‘sacrificio’ fatto con il cuore per restare vicina a suo marito Roberto Parli e a sua figlia Giselle. Già nel corso della sua permanenza del reality il suo matrimonio era apparso in crisi, in particolare a Roberto non andava giù l’amicizia tra ...