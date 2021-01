Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2021 ore 17:15 (Di martedì 5 gennaio 2021) Viabilità DEL 5 GENNAIO 2021 ORE 17.05 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE MARCO CILUFFO ORE DIFFICILI SUL FRONTE DEL MALTEMPO, PIOVE INFATTI DA DIVERSE ORE SU GRAN PARTE DELLA Regione A QUESTO PROPOSITO PER LA GIORNATA DI OGGI LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO ALLERTA METEO GIALLA PREVISTE PIOGGE SPARSE E FORTI RAFFICHE DI VENTO. ATTESE INOLTRE NEVICATE A BASSA QUOTA SPECIALMENTE SUI SETTORI ORIENTALI PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE ALLA GUIDA TRAFFICO REGOLARE AL MOMENTO SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI DISAGI SU VIA DI BOCCEA A NORD DELLA CAPITALE A CAUSA DI ALBERI CADUTI SULLA CARREGGIATA SIAMO IN PROSSIMITA’ INCROCIO VIA DELLA STORTA AL MOMENTO INTERROTTA LINEA BUS 025 SI ... Leggi su romadailynews (Di martedì 5 gennaio 2021)DEL 5 GENNAIOORE 17.05 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE MARCO CILUFFO ORE DIFFICILI SUL FRONTE DEL MALTEMPO, PIOVE INFATTI DA DIVERSE ORE SU GRAN PARTE DELLAA QUESTO PROPOSITO PER LA GIORNATA DI OGGI LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO ALLERTA METEO GIALLA PREVISTE PIOGGE SPARSE E FORTI RAFFICHE DI VENTO. ATTESE INOLTRE NEVICATE A BASSA QUOTA SPECIALMENTE SUI SETTORI ORIENTALI PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE ALLA GUIDA TRAFFICO REGOLARE AL MOMENTO SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI DISAGI SU VIA DI BOCCEA A NORD DELLA CAPITALE A CAUSA DI ALBERI CADUTI SULLA CARREGGIATA SIAMO IN PROSSIMITA’ INCROCIO VIA DELLA STORTA AL MOMENTO INTERROTTA LINEA BUS 025 SI ...

