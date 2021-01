Stuprata, picchiata e rapinata in casa a Milano: arrestati due ventenni (Di martedì 5 gennaio 2021) commenta Ansa Due marocchini di 24 e 25 anni sono stati arrestati con l'accusa di aver stuprato, rapinato e picchiato con numerosi pugni al volto e al corpo una loro connazionale di 34 anni nella sua ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 5 gennaio 2021) commenta Ansa Due marocchini di 24 e 25 anni sono staticon l'accusa di aver stuprato, rapinato e picchiato con numerosi pugni al volto e al corpo una loro connazionale di 34 anni nella sua ...

