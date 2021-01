Stasera in tv: “Now You See Me- maghi del crimine” (Di martedì 5 gennaio 2021) Stasera in tv: Now You See Me, di Louis Leterrier (L’incredibile Hulk, Transporter 2) tra magia e rapina, film campione al box office, dal cast siderale ed il ritmo vertiginoso. A colpi di performance e frasi ad effetto, gli ego smisurati dei protagonisti si espandono; ora scontrandosi, ora risonando attraverso la gratificazione del lavoro di squadra. Nello stesso spirito, la regia ne esalta le prestazioni: talvolta esibendo l’individuo in uno stile teatrale e metafilmico; talvolta filmando, invece, le coreografie di gruppo come una frenetica partita di sport. Tra sistematiche inversioni di ruoli, ambiguità e twist, la realtà è dematerializzata, in corpi virtuali, spazi ingannatori ed un denaro tramutato in pioggia di coriandoli. I vortici della cinepresa confondono ulteriormente lo spettatore, travolgendolo nella vertigine dell’ego dei protagonisti. L’arrogante ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 5 gennaio 2021)in tv: Now You See Me, di Louis Leterrier (L’incredibile Hulk, Transporter 2) tra magia e rapina, film campione al box office, dal cast siderale ed il ritmo vertiginoso. A colpi di performance e frasi ad effetto, gli ego smisurati dei protagonisti si espandono; ora scontrandosi, ora risonando attraverso la gratificazione del lavoro di squadra. Nello stesso spirito, la regia ne esalta le prestazioni: talvolta esibendo l’individuo in uno stile teatrale e metafilmico; talvolta filmando, invece, le coreografie di gruppo come una frenetica partita di sport. Tra sistematiche inversioni di ruoli, ambiguità e twist, la realtà è dematerializzata, in corpi virtuali, spazi ingannatori ed un denaro tramutato in pioggia di coriandoli. I vortici della cinepresa confondono ulteriormente lo spettatore, travolgendolo nella vertigine dell’ego dei protagonisti. L’arrogante ...

