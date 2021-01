“Sono io la ‘donna’ di Dayane Mello”. Dopo la soffiata esce allo scoperto e si presenta (con tanto di foto) (Di martedì 5 gennaio 2021) Dayane Mello è sicuramente uno dei personaggi più chiacchierati del Grande Fratello Vip 5. Dopo il palo di Francesco Oppini, la modella si è avvicinata a Rosalinda Cannavò, instaurando un rapporto molto intimo fatto anche di baci e avvicinamenti pericolosi. “Vi volete un bene dell’anima. Ti sei lasciata scappare che quello che vi lega è un amore vero, hai detto di esserti innamorata di lei”. “Vi vediamo cercarvi, il contatto fisico, vi toccate, vi baciate – aveva proseguito Signorini -. È un bel rapporto di complicità al femminile a cui siamo poco abituati. In questo Grande Fratello le donne Sono complici e si amano. Ma come tutte le coppie affettuose di amiche c’è anche un po’ di gelosia”. Sta di fatto che Dopo l’ingresso in casa di Sonia Lorenzini, il rapporto tra le due si è sgretolato e ora ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 gennaio 2021)è sicuramente uno dei personaggi più chiacchierati del Grande Fratello Vip 5.il palo di Francesco Oppini, la modella si è avvicinata a Rosalinda Cannavò, instaurando un rapporto molto intimo fatto anche di baci e avvicinamenti pericolosi. “Vi volete un bene dell’anima. Ti sei lasciata scappare che quello che vi lega è un amore vero, hai detto di esserti innamorata di lei”. “Vi vediamo cercarvi, il contatto fisico, vi toccate, vi baciate – aveva proseguito Signorini -. È un bel rapporto di complicità al femminile a cui siamo poco abituati. In questo Grande Fratello le donnecomplici e si amano. Ma come tutte le coppie affettuose di amiche c’è anche un po’ di gelosia”. Sta di fatto chel’ingresso in casa di Sonia Lorenzini, il rapporto tra le due si è sgretolato e ora ...

