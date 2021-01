Smog, Legambiente: in Campania sempre peggio. Polveri sottili, ora sono 12 le città fuorilegge (Di martedì 5 gennaio 2021) Lo Smog sconfigge anche il lockdown. Anche con le auto ferme, Polveri sottili in aumento. Un 2020 all’insegna di Mal’aria, rapporto di Legambiente, per 12 città campane che restano intrappolate sotto la cappa grigia dello Smog con rischi per la salute delle persone. Dodici città fuorilegge per la qualità dell’aria, perché oltre la soglia limite per le Polveri sottili Pm10 (35 giorni di sforamenti all’anno con una concentrazione superiore ai 50 microgrammi per metrocubo), con un peggioramento rispetto al 2019 quando furono 9 le città campane malate di Smog.Legambiente presenta la fotografia di Mal’aria dell’anno appena trascorso elaborando i dati ... Leggi su ildenaro (Di martedì 5 gennaio 2021) Losconfigge anche il lockdown. Anche con le auto ferme,in aumento. Un 2020 all’insegna di Mal’aria, rapporto di, per 12campane che restano intrappolate sotto la cappa grigia dellocon rischi per la salute delle persone. Dodiciper la qualità dell’aria, perché oltre la soglia limite per lePm10 (35 giorni di sforamenti all’anno con una concentrazione superiore ai 50 microgrammi per metrocubo), con unramento rispetto al 2019 quando furono 9 lecampane malate dipresenta la fotografia di Mal’aria dell’anno appena trascorso elaborando i dati ...

susydigennaro : RT @napolimagazine: LEGAMBIENTE - Campania, lo smog batte il lockdown, anche con le auto ferme, polveri sottili in aumento - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LEGAMBIENTE - Campania, lo smog batte il lockdown, anche con le auto ferme, polveri sottili in aumento - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LEGAMBIENTE - Campania, lo smog batte il lockdown, anche con le auto ferme, polveri sottili in aumento - napolimagazine : LEGAMBIENTE - Campania, lo smog batte il lockdown, anche con le auto ferme, polveri sottili in aumento - apetrazzuolo : LEGAMBIENTE - Campania, lo smog batte il lockdown, anche con le auto ferme, polveri sottili in aumento -

Ultime Notizie dalla rete : Smog Legambiente Smog, Legambiente: in Campania sempre peggio. Polveri sottili, ora sono 12 le città fuorilegge Il Denaro Smog, Legambiente: in Campania sempre peggio. Polveri sottili, ora sono 12 le città fuorilegge

Lo smog sconfigge anche il lockdown. Anche con le auto ferme, polveri sottili in aumento. Un 2020 all’insegna di Mal’aria, rapporto di Legambiente, per 12 città campane che restano intrappolate sotto ...

Legambiente: 12 le città campane fuorilegge perché oltre la soglia limite per le polveri sottili Pm10

Lo smog sconfigge anche il lockdown. Anche con le auto ferme, polveri sottili in aumento. Un 2020 all’insegna di “Mal’aria” per 12 città campane che restano intrappolate sotto la cappa grigia dello sm ...

Lo smog sconfigge anche il lockdown. Anche con le auto ferme, polveri sottili in aumento. Un 2020 all’insegna di Mal’aria, rapporto di Legambiente, per 12 città campane che restano intrappolate sotto ...Lo smog sconfigge anche il lockdown. Anche con le auto ferme, polveri sottili in aumento. Un 2020 all’insegna di “Mal’aria” per 12 città campane che restano intrappolate sotto la cappa grigia dello sm ...