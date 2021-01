Scuola, caos sulla data del rientro: Regioni divise. Il Piemonte: superiori in classe il 18 (Di martedì 5 gennaio 2021) È caos sulla Scuola. Dopo la decisione del governo di posticipare il rientro in presenza per le superiori dal 7 all'11 gennaio, la situazione non è ancora chiara. Dopo Friuli... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 5 gennaio 2021) È. Dopo la decisione del governo di posticipare ilin presenza per ledal 7 all'11 gennaio, la situazione non è ancora chiara. Dopo Friuli...

Mettiamoci nei panni dei presidi che avevano organizzato tutto per la riapertura delle scuole il sette gennaio, con tanto di nuovi orari, ingressi sfalsati, turni rivisti per il personale e ...

È caos sulla scuola. Dopo la decisione del governo di posticipare il rientro in presenza al 50% dal 7 all'11 gennaio, la situazione non è ancora chiara. Il Piemonte va ...

