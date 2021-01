Ronaldo supera Pelé ma O’ Rei non ci stà: “Io il più grande” (Di martedì 5 gennaio 2021) Con la doppietta all'Udinese Cristiano Ronaldo ha raggiunto i 758 gol in carriera (davanti, ad una sola distanza, ora c'è solo Bican) superando Pelé che, per le statistiche ufficiali, ne aveva segnati 757. Il brasiliano su Instagram però ha aggiunto una dicitura significativa nella sua biografia: "Miglior marcatore di tutti i tempi", corredata del numero 1283 che conteggia anche le reti segnate con la nazionale paulista, con quella militare e nelle amichevoli. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 5 gennaio 2021) Con la doppietta all'Udinese Cristianoha raggiunto i 758 gol in carriera (davanti, ad una sola distanza, ora c'è solo Bican)ndoche, per le statistiche ufficiali, ne aveva segnati 757. Il brasiliano su Instagram però ha aggiunto una dicitura significativa nella sua biografia: "Miglior marcatore di tutti i tempi", corredata del numero 1283 che conteggia anche le reti segnate con la nazionale paulista, con quella militare e nelle amichevoli.

Sport_Mediaset : #CristianoRonaldo supera i gol di #Pelé ma O' Rei non ci sta e aggiorna il conto a 1283 gol. #SportMediaset - Gazzetta_it : Account #Instagram con un seguito pari alla popolazione di Francia, Germania, Italia e Spagna messe insieme. #CR7 s… - UgoBaroni : RT @Sport_Mediaset: #CristianoRonaldo supera i gol di #Pelé ma O' Rei non ci sta e aggiorna il conto a 1283 gol. #SportMediaset https://t.… - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #CristianoRonaldo supera i gol di #Pelé ma O' Rei non ci sta e aggiorna il conto a 1283 gol. #SportMediaset https://t.… - nuoluosuofeiya : RT @Sport_Mediaset: #CristianoRonaldo supera i gol di #Pelé ma O' Rei non ci sta e aggiorna il conto a 1283 gol. #SportMediaset https://t.… -