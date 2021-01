Petrolio, la Russia punta i piedi: si arena il vertice Opec Plus (Di martedì 5 gennaio 2021) Dopo quattro ore di discussioni la riunione è stata aggiornata a questo pomeriggio. Stavolta a impedire un accordo?è Mosca, che nonostante il Covid vorrebbe attenuare i tagli di produzione anche a febbraio. L’Arabia Saudita e quasi tutti gli altri Paesi (compresi gli Emirati arabi)?sono contrari Leggi su ilsole24ore (Di martedì 5 gennaio 2021) Dopo quattro ore di discussioni la riunione è stata aggiornata a questo pomeriggio. Stavolta a impedire un accordo?è Mosca, che nonostante il Covid vorrebbe attenuare i tagli di produzione anche a febbraio. L’Arabia Saudita e quasi tutti gli altri Paesi (compresi gli Emirati arabi)?sono contrari

novambiente : RT @SissiBellomo: Petrolio, la #Russia punta i piedi sulle quote di produzione e il vertice #Opec Plus si arena I ministri torneranno a riu… - SaCe86 : Petrolio, la Russia punta i piedi: si arena il vertice Opec Plus @sole24ore - alex_drastico72 : RT @SissiBellomo: Petrolio, la #Russia punta i piedi sulle quote di produzione e il vertice #Opec Plus si arena I ministri torneranno a riu… - SissiBellomo : Petrolio, la #Russia punta i piedi sulle quote di produzione e il vertice #Opec Plus si arena I ministri torneranno… - jacopogiliberto : RT @sole24ore: Petrolio, la Russia punta i piedi: si arena il vertice Opec Plus -