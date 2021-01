Milan, Ibra lavora ancora a parte. Niente Juventus (Di martedì 5 gennaio 2021) Contro la Juve, il Milan non potrà contare su Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese oggi si è allenato ancora a parte, secondo quanto riferisce Sky Sport. Dunque salterà la sfida di domani a San Siro. Niente da fare anche per Saelemaekers, che si è allenato a parte insieme a Gabbia e Bennacer. Tornerà invece in campo Theo Hernandez dopo il turno di squalifica. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 5 gennaio 2021) Contro la Juve, ilnon potrà contare su Zlatanhimovic. Lo svedese oggi si è allenato, secondo quanto riferisce Sky Sport. Dunque salterà la sfida di domani a San Siro.da fare anche per Saelemaekers, che si è allenato ainsieme a Gabbia e Bennacer. Tornerà invece in campo Theo Hernandez dopo il turno di squalifica. L'articolo ilNapolista.

