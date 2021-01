Le compagnie aeree con misure anti Covid migliori del mondo

Leggi su vanityfair

(Di martedì 5 gennaio 2021) L’australiana Qantas resta la compagnia aerea più sicura del mondo: lo dice la Top Twenty Safest Airlines 2021 di AirlineRatings.com, portale di riferimento per il settore dell’aviazione. Come sempre, nonostante il massiccio rallentamento dei voli dovuto alla pandemia, ha analizzato le performance di 385 vettori di 190 Paesi (in base a criteri che vanno dagli anni della flotta al numero degli incidenti) e dato a ciascuno un punteggio – da una a sette stelle – per stilare questa attesa classifica annuale dove compaiono 20 compagnie in prima linea, oltre che per la sicurezza, anche per innovazione e lancio di nuovi aeromobili (la vedete in fondo a questo articolo).