La Berlinale 2021 | in due fasi | on-line e fisica

(Di martedì 5 gennaio 2021) Non avevamo la certezza di come si sarebbe svolto il Festrival del Cinema di Berlino, visto la nuova ondata di contagi. Ma i responsabili avevano scartato la possibilità di un evento on-. Invece la La direzione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino () ha annunciato il mese scorso che la sua 71a edizione sarà divisa in due: le attività legate all’industria si terranno ona marzo, mentre l’evento pubblico si svolgerà a giugno. A marzo cosa si terrà on-? Questo nuovo formato del festival è stato sviluppato a causa dell’attuale situazione COVID-19, chiarisce il comunicato stampa. Le attività legate al settore includeranno piattaforme come European Film Market,Co-Production Market,...