Grande Fratello Vip: gaffe di Alfonso Signorini nell'incontro tra Giacomo Urtis e il padre (Di martedì 5 gennaio 2021) Durante l'incontro tra il chirurgo dei vip e il padre, il conduttore si è lasciato andare ad una serie di frasi per molti discutibili. Ecco di che cosa si tratta. GF Vip: Giacomo Urtis e il difficile rapporto con il padre Giacomo Urtis era entrato nella Casa del Grande Fratello Vip settimane fa come ospiteper poi diventare un concorrente ufficiale della quinta edizione. Tuttavia, i suoi compagni di avventura l'hanno sempre nominato perchè colpevole di esporsi troppo poco. Nella puntata che è andata in onda lunedì 4 gennaio Giacomo è stato eliminato definitivamente dal programma ma prima Alfonso Signorini gli ha fatto una sorpresa e gli ha fatto incontrare i genitori. Il conduttore ha voluto parlare con ...

