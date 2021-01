“Fai guarire la mia mamma”, la lettera col palloncino arriva in Austria. Aiutateci a trovare chi l’ha scritta (Di martedì 5 gennaio 2021) “Caro Babbo Natale ti chiedo di far guarire la mia mamma”. Una lettera attaccata al filo di un palloncino, la speranza di un bambino e venti favorevoli che hanno trascinato il messaggio sino in Austria. C’è tutto questo e molto altro nella storia raccontata dal giornale Kleine Zeitung che ha raccolto l’appello di chi ha trovato il palloncino, dall’altra parte del confine, e ora cerca il mittente. Il messaggio, scritto probabilmente da un bambino, recita: “Caro Babbo Natale, insieme a Gesù Bambino ti chiedo di far guarire la mia mamma. Grazie”. La lettera è stata scritta su un pezzo di carta con la penna e legato saldamente a un palloncino bianco con del nastro rosso. “Vorrei, caro Babbo Natale, che ... Leggi su dilei (Di martedì 5 gennaio 2021) “Caro Babbo Natale ti chiedo di farla mia”. Unaattaccata al filo di un, la speranza di un bambino e venti favorevoli che hanno trascinato il messaggio sino in. C’è tutto questo e molto altro nella storia raccontata dal giornale Kleine Zeitung che ha raccolto l’appello di chi ha trovato il, dall’altra parte del confine, e ora cerca il mittente. Il messaggio, scritto probabilmente da un bambino, recita: “Caro Babbo Natale, insieme a Gesù Bambino ti chiedo di farla mia. Grazie”. Laè statasu un pezzo di carta con la penna e legato saldamente a unbianco con del nastro rosso. “Vorrei, caro Babbo Natale, che ...

