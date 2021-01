Coronavirus - Dall'11 gennaio tornano le divisioni per fasce (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Consiglio dei ministri ha prolungato fino al 10 gennaio le limitazioni già attive durante il periodo natalizio, confermando che Dall'11 gennaio l'Italia tornerà a essere suddivisa in almeno tre fasce di colore, proprio come negli ultimi mesi del 2020. Il 15 gennaio, poi, il presidente del Consiglio dovrà approvare un nuovo Dpcm che potrebbe modificare ulteriormente le disposizioni sulla mobilità e quelle sull'apertura di esercizi commerciali e scuole. Il prolungamento delle restrizioni servirà anche per consentire agli esperti del Cts di fissare delle nuove soglie per i valori dell'indice di contagio Rt, rimodulate Dall'11 gennaio: per la zona rossa basterà un tasso di contagiosità di 1,25 e non più di 1,5 come in precedenza, mentre per l'arancione la soglia sarà ... Leggi su quattroruote (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Consiglio dei ministri ha prolungato fino al 10le limitazioni già attive durante il periodo natalizio, confermando che'11l'Italia tornerà a essere suddivisa in almeno tredi colore, proprio come negli ultimi mesi del 2020. Il 15, poi, il presidente del Consiglio dovrà approvare un nuovo Dpcm che potrebbe modificare ulteriormente le disposizioni sulla mobilità e quelle sull'apertura di esercizi commerciali e scuole. Il prolungamento delle restrizioni servirà anche per consentire agli esperti del Cts di fissare delle nuove soglie per i valori dell'indice di contagio Rt, rimodulate'11: per la zona rossa basterà un tasso di contagiosità di 1,25 e non più di 1,5 come in precedenza, mentre per l'arancione la soglia sarà ...

