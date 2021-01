Chi è Mohamed Simakan | il futuro difensore del Milan

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 5 gennaio 2021) Ilè ad un passo da, la trattativa con lo Strasburgo è avviata e potrebbe avere a breve esito positivo. Le parti hanno già raggiunto un accordo di massima, si sta lavorando per definire gli ultimi dettagli per un contratto di 5 anni. Il club rossonero ha offerto una cifra molto interessante al club francese: 15 milioni di euro. Ancora l’intesa non è totale ma dovrebbe arrivare a breve per la felicità di Maldini,è infatti un pupillo dell’exrossonero. La squadra di Pioli è in lotta per lo scudetto e la dirigenza si è messa alla ricerca di calciatori in grado di aumentare la qualità della squadra e trovare alternative. Chi èè un calciatore francese, ...