C’Arte da gioco | le lampade gioiose di Bix

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 5 gennaio 2021) Bix artista eccentrico di Brescia, modella le carte dain un vorticoso scultoreo inganno.dain cui l’Arte è con la A maiuscola. Materia, spazio, tempo e memoria ludica sono i campi d’azione dell’attività artistica di Fabio Bix, ardite costruzioni di carte da poker, modellate, piegate che imprigionano la luce. Tutto nasce dal verbo, dalla beffa linguistica, dall’evoluzione semiotica deldi parole. Le carte diventano arte, istantanee di un volo, illusoriamente casuale. Nelle opere di Fabio Bix tutto appare semplice, incredibilmente facile. Funamboleschi equilibri come terreno di scambio per un concettualismo impegnato, intriso di senso critico e gioiosità.dasono una serie di opere, in cui Bix, come un’illusionista, imprigiona la luce e ...