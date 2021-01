Anticipazioni Una Vita di martedì 12 gennaio 2021 | Felipe cade nel tranello di Genoveva?

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 5 gennaio 2021), dopo aver contribuito economicamente all’intervento di Marcia, organizzerà un rosario per pregare per la riuscita di quanto sopra. Nella puntata di Unadi12sarà commosso da questo gesto e, ingenuamente, ringrazierà di cuore la donna che, nel frattempo, sarà convinta di averlo in pugno. L’avvocato cederà al “finto buonismo” della donna? Scopriamo insieme. Anteprima puntata italiana Una, il perfido piano diDalledi Unaapprendiamo che, ormai, per Marcia sarà giunto il momento di sottoporsi all’intervento grazie all’aiuto diche ha disposto la somma di denaro a sua favore (con l’intento di intenerire il cuore di ...