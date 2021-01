WhatsApp: due semplici trucchi che nessuno conosce. (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nelle nostre vite quotidiane WhatsApp è diventato sempre più uno strumento che ci permette di restare in contatto con amici parenti e colleghi. Negli ultimi anni si è trasformato in un centro multimediale consentendo di inviare i messaggi audio e perfino videochiamate. Ovviamente ci sono alcuni utilizzi non convenzionali di questa applicazione che a volte possono stravolgere la funzionalità. Il primo trucco che gli esperti hanno scovato è come aggirare il misterioso algoritmo che comprime le foto. Molte persone a volte si trovano nel dover inviare uno scatto molto ben riuscito ma passare per l’applicazione significa ovviamente ridurre la qualità per alleggerire l’invio.Ebbene però c’è un metodo efficace per bypassare questo problema, infatti, utilizzare un’applicazione chiamata ibooks disponibile sui dispositivi Android, Ma quale permette di selezionare le foto nella ... Leggi su giornal (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nelle nostre vite quotidianeè diventato sempre più uno strumento che ci permette di restare in contatto con amici parenti e colleghi. Negli ultimi anni si è trasformato in un centro multimediale consentendo di inviare i messaggi audio e perfino videochiamate. Ovviamente ci sono alcuni utilizzi non convenzionali di questa applicazione che a volte possono stravolgere la funzionalità. Il primo trucco che gli esperti hanno scovato è come aggirare il misterioso algoritmo che comprime le foto. Molte persone a volte si trovano nel dover inviare uno scatto molto ben riuscito ma passare per l’applicazione significa ovviamente ridurre la qualità per alleggerire l’invio.Ebbene però c’è un metodo efficace per bypassare questo problema, infatti, utilizzare un’applicazione chiamata ibooks disponibile sui dispositivi Android, Ma quale permette di selezionare le foto nella ...

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp due Due trucchi per WhatsApp che nessuno ancora conosce per semplificarsi la vita Proiezioni di Borsa Coronavirus: 355 nuovi contagi nelle Marche, la provincia di Ancona quella con più positivi, 133. 19 vittime, anche due senigalliesi

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 355 (91 in provincia di Macerata, 133 in provincia di Ancona, 76 in provincia di Pesaro-Urbino, 25 in provincia di Fermo, 9 in provinci ...

Coronavirus Liguria oggi, il bollettino covid: crescono i ricoveri, 204 nuovi casi

La Spezia, 4 gennaio 2021 - Crescono gli ospedalizzati a causa del covid in Liguria: sono 791, 24 in più rispetto al giorno precedente, con 75 malati ricoverati nelle terapie int ...

