Verratti | proposta di matrimonio a sorpresa | Jessica reagisce così

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Saranno presto fiori d'arancio per MarcoAidi . Il centrocampista del Psg , che ha scelto il deserto del Marocco per inginocchiarsi di fronte alla sua bella fidanzata e fare la ...

PESCARA - Capodanno decisamente speciale per Marco Verratti: il calciatore del Paris Saint-Germain, campionato francese, nativo di Manoppello, si è rilassato in Marocco, a ...Il giocatore del Paris Saint-Germain ha portato la sua dolce metà in Marocco, a Marrakech, in vista del Capodanno. Subito dopo averle chiesto di sposarlo, e aver incassato il sì, Verratti ha postato a ...