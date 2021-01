Uomini e Donne, torna il sereno tra Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta: i segnali inequivocabili (Di lunedì 4 gennaio 2021) La loro crisi è durata così poco (neanche un mese) che c’è chi è convinto si sia trattato solo di un’abile mossa pubblicitaria. Sono passate neanche due settimane da quando Rosa Perrotta ammetteva di stare attraversando con il compagno Pietro Tartaglione, conosciuto a Uomini e Donne, un periodo particolarmente difficile. Qualcosa li aveva allontanati anche fisicamente, visto che per diversi giorni Rosa è rimasta a Milano (dove la coppia vive attualmente) con il piccolo Domenico, mentre Pietro è tornato a Napoli dalla sua famiglia. Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta: una crisi inaspettata Una famiglia che, stando ai rumors, non apprezzerebbe particolarmente l’ex ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 4 gennaio 2021) La loro crisi è durata così poco (neanche un mese) che c’è chi è convinto si sia trattato solo di un’abile mossa pubblicitaria. Sono passate neanche due settimane da quandoammetteva di stare attraversando con il compagno, conosciuto a, un periodo particolarmente difficile. Qualcosa li aveva allontanati anche fisicamente, visto che per diversi giorniè rimasta a Milano (dove la coppia vive attualmente) con il piccolo Domenico, mentreto a Napoli dalla sua famiglia.: una crisi inaspettata Una famiglia che, stando ai rumors, non apprezzerebbe particolarmente l’ex ...

