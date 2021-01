Trento Rinnovato il Protocollo d’intesa Città-Scuola

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Il 2 maggio 2016 è stato approvato il– Verso un patto formativo territoriale, che ha permesso di costruire nel tempo solide ed efficaci collaborazioni con le scuole della, favorendo il confronto e la co-progettazione su temi strategici per la comunità, dove ladiviene risorsa pedagogica per lae per i cittadini più giovani.Nello scorso autunno si è svolto un percorso di confronto sul rinnovo delcon insegnanti referenti, dirigenti scolastici, studenti rappresentanti e servizi comunali che collaborano con il mondo della, che ha portato alla predisposizione del testo approvato dalla Giunta comunale. Il successo dell’esperienza maturata permette di allargare ...

Ultime Notizie dalla rete : Trento Rinnovato

La Prima Pagina

Dopo un 2020 cupo e tragico, c'è bisogno di sperare che quello in arrivo sia per i musei l'anno della rinascita e del rinnovato incontro col pubblico: tanti i progetti, molti ancora in via di definizi ...Ravenna riparte con rinnovate ambizioni e tanta voglia di fare bene nel segno dei suoi giovani. Dopo la decisione, ufficializzata mercoledì 30 dicembre, del ...