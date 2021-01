Toti (Liguria): “Con questa incertezza politica in Liguria le scuole non riapriranno” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il Governatore della Liguria, Giovanni Toti, "minaccia" di emanare un'ordinanza come quella di Veneto e Friuli Venezia Giulia che posticipa il ritorno a scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il Governatore della, Giovanni, "minaccia" di emanare un'ordinanza come quella di Veneto e Friuli Venezia Giulia che posticipa il ritorno a scuola. L'articolo .

Advertising

Corriere : «È nera, non italiana»: la polemica della Lega sulla prima nata in Liguria del 2021 e sul post di Toti - eziomauro : Insulti razzisti ai primi nati in Liguria, tutti stranieri: scontro tra Toti e la Lega - fattoquotidiano : Recovery plan, il piano di Toti per la Liguria? Alla “rivoluzione verde” destinato solo un miliardo, a edilizia e i… - Leonaltro : @ciaosononuovoqu @borgognoni se non ci credi ascolta le parole di Toti stesso, è nei primi due minuti di filmato. - infoitsalute : Vaccino Covid, Toti: “Già somministrate 2.126 dosi, la Liguria non è in ritardo” -