Stasera in tv “L’uomo che vide l’infinito”, i rischi del biopic di un genio (Di lunedì 4 gennaio 2021) La regina degli scacchi, serie evento del 2020, ci ha raccontato la vita e il successo di una donna brillante che non è mai esistita. I biopic sui “geni” (siano essi scacchisti, fisici, artisti), ci ispirano e ci confortano, e forse per questo ci piacciono tanto, al punto da dover spesso creare personaggi ad hoc, funzionali cioè alla mera celebrazione del genio. L’uomo che vide l’infinito non è però tra questi. Il film con Dev Patel e Jeremy Irons si ispira infatti alla vita dell’illustre matematico indiano Srinivasa Ramanujan, e prova a imporsi nella lunga carrellata di racconti biografici degli ultimi anni. Jeremy Irons e Dev Patel ne L’uomo che vide l’infinito – Photo Credits: TaxidriversLa pellicola, uscita nel 2015 e diretta da Matt Brown alla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021) La regina degli scacchi, serie evento del 2020, ci ha raccontato la vita e il successo di una donna brillante che non è mai esistita. Isui “geni” (siano essi scacchisti, fisici, artisti), ci ispirano e ci confortano, e forse per questo ci piacciono tanto, al punto da dover spesso creare personaggi ad hoc, funzionali cioè alla mera celebrazione delchenon è però tra questi. Il film con Dev Patel e Jeremy Irons si ispira infatti alla vita dell’illustre matematico indiano Srinivasa Ramanujan, e prova a imporsi nella lunga carrellata di racconti biografici degli ultimi anni. Jeremy Irons e Dev Patel neche– Photo Credits: TaxidriversLa pellicola, uscita nel 2015 e diretta da Matt Brown alla ...

Stasera_in_TV : IRIS: (21:00) L'uomo che vide l'infinito (Film) #StaseraInTV 04/01/2021 #PrimaSerata #l_uomochevidel_infinito @social_mediaset #IRIS - Feffe1992 : RT @zorziskeeper: Dayane: se Francesco stasera parla lo ammazzo. Ora, non per fare quella parte, ma se l'avesse detto un uomo riferito ad u… - orsa__75 : RT @zorziskeeper: Dayane: se Francesco stasera parla lo ammazzo. Ora, non per fare quella parte, ma se l'avesse detto un uomo riferito ad u… - StefyOrlyQueen : RT @zorziskeeper: Dayane: se Francesco stasera parla lo ammazzo. Ora, non per fare quella parte, ma se l'avesse detto un uomo riferito ad u… - BenedettaBona1 : RT @zorziskeeper: Dayane: se Francesco stasera parla lo ammazzo. Ora, non per fare quella parte, ma se l'avesse detto un uomo riferito ad u… -

Ultime Notizie dalla rete : Stasera L’uomo Spillover, l’autore Quammen che aveva previsto la pandemia: «Ecco le tre minacce» Corriere della Sera