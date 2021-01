Scozia, nuovo lockdown a partire da mezzanotte: stretta in tutto Regno Unito (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il primo ministro scozzese ha dichiarato la nuova stretta a partire da oggi, linea guida che potrebbe essere seguita da tutto il Regno Unito. La Scozia torna in lockdown dalla mezzanotte per far fronte all’impennata di contagi da Covid alimentata dalle varianti del virus registrate nelle ultime settimane. Lo ha annunciato la first minister del governo locale, Nicola Sturgeon, in attesa che il governo centrale britannico formalizzi anche in Inghilterra la stretta preannunciata dal premier Boris Johnson. Sturgeon si è detta “più preoccupata che a marzo” e ha indicato un confinamento di “3 o 4 settimane”. La Scozia a dicembre non aveva adottato un secondo lockdown a differenza ... Leggi su chenews (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il primo ministro scozzese ha dichiarato la nuovada oggi, linea guida che potrebbe essere seguita dail. Latorna indallaper far fronte all’impennata di contagi da Covid alimentata dalle varianti del virus registrate nelle ultime settimane. Lo ha annunciato la first minister del governo locale, Nicola Sturgeon, in attesa che il governo centrale britannico formalizzi anche in Inghilterra lapreannunciata dal premier Boris Johnson. Sturgeon si è detta “più preoccupata che a marzo” e ha indicato un confinamento di “3 o 4 settimane”. Laa dicembre non aveva adottato un secondoa differenza ...

