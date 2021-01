Samsung Galaxy S21 subito in pre-ordine con alcuni regali (Di lunedì 4 gennaio 2021) Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Ishan Agarwal, Samsung dovrebbe dare immediatamente il via ai pre-ordini di Samsung Galaxy S21 L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 4 gennaio 2021) Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Ishan Agarwal,dovrebbe dare immediatamente il via ai pre-ordini diS21 L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

cellicom : Samsung Galaxy S21 subito in pre-ordine con alcuni regali - PuntoCellulare : Samsung anticipa il lancio nei prossimi giorni in India di un nuovo smartphone della gamma Galaxy M, probabilmente… - TuttoAndroid : Samsung Galaxy S21 subito in pre-ordine con alcuni regali #galaxys21 #samsung - PHONETHRONE2012 : Samsung Galaxy S21: presentazione il 14 gennaio, è ufficiale: Il produttore sudcoreano conferma ufficialmente la da… - infoitscienza : Samsung Galaxy S21: presentazione il 14 gennaio, è ufficiale -