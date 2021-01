Romina Power commossa su Instagram | “Ti voglio bene anch’io”

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 4 gennaio 2021)si scioglie per il pensiero ricevuto e condivide il suo ringraziamento commosso sul profiloè nota in tutto il mondo per la sua carriera da cantante e per la sua storia d’amore finita male con Al Bano Carrisi. Proprio l’attaccamento dei fan a quella bella relazione nata genuinamente e proseguita per decenni ha fatto sì che di lei si continuasse a parlare anche quando ha deciso di prendersi una lunga pausa dalla carriera artistica. Ancora oggiè uno dei personaggi pubblici più amati dagli italiani ed il suo profiloè seguito da milioni di persone. Tra la miriade di fan che ogni giorno leggono e commentano i suoi post ci sono sicuramente i fan di lunga data, quelli che l’hanno imparata ad amare per la ...