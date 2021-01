Roma: la stufa non funziona bene, anziano non vedente muore avvelenato dal monossido di carbonio (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tragedia ieri, domenica 3 gennaio 2021, a Roma in Via di Settecamini nell’omonimo quadrante. Un uomo anziano non vedente di 72 anni è morto dopo aver inalato monossido di carbonio prodotto da una stufa malfunzionante. Leggi anche: Tragedia ai Castelli: 74enne morta per esalazioni della stufa a pellet Tragedia a Settecamini: anziano non vedente ucciso dal monossido di carbonio L’allarme è scattato poco dopo le 11.00. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e le volanti della Polizia (Comm. San Basilio) unitamente ai mezzi di soccorso: l’anziano è stato portato immediatamente all’ospedale dove è giunto in codice rosso. Purtroppo però alla fine il 72enne non ce l’ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tragedia ieri, domenica 3 gennaio 2021, ain Via di Settecamini nell’omonimo quadrante. Un uomonondi 72 anni è morto dopo aver inalatodiprodotto da unamalnte. Leggi anche: Tragedia ai Castelli: 74enne morta per esalazioni dellaa pellet Tragedia a Settecamini:nonucciso daldiL’allarme è scattato poco dopo le 11.00. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e le volanti della Polizia (Comm. San Basilio) unitamente ai mezzi di soccorso: l’è stato portato immediatamente all’ospedale dove è giunto in codice rosso. Purtroppo però alla fine il 72enne non ce l’ha ...

Il giorno 7 gennaio 2020 gli studenti delle scuole superiori rientreranno in classe e il tutto dovrebbe avvenire in massima sicurezza. Per la Regione Lazio è già pronto un piano rientro che prevede in ...

Un appartamento al primo piano di un palazzo di via di Sant'Adautto 13, in zona Ostiense, è andato a fuoco alle 5,41 di oggi.

