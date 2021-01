Rider picchiato e derubato a Napoli: arrestati 5 uomini, ecco tutti gli aggiornamenti (Di lunedì 4 gennaio 2021) Rider picchiato e derubato a Napoli: arrestati 5 uomini nella notte, ecco tutti gli aggiornamenti sul brutto episodio di violenza avvenuto alcune ore fa. Rider picchiato e derubato del suo scooter a Napoli; 5 arresti nella notte, ecco tutti gli aggiornamenti sulla vicendaL’episodio del Rider pestato e derubato da 6 malviventi a Napoli, a Calata Capodichino, ha lasciato sotto choc l’intera città. L’uomo, che stando a quanto risulta dal web si chiama Gianni e ha 52 anni, è stato picchiato selvaggiamente da 6 uomini mentre cercava di ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 4 gennaio 2021)nella notte,glisul brutto episodio di violenza avvenuto alcune ore fa.del suo scooter a; 5 arresti nella notte,glisulla vicendaL’episodio delpestato eda 6 malviventi a, a Calata Capodichino, ha lasciato sotto choc l’intera città. L’uomo, che stando a quanto risulta dal web si chiama Gianni e ha 52 anni, è statoselvaggiamente da 6mentre cercava di ...

