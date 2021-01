Positiva dopo il vaccino, perché non bisogna preoccuparsi (Di lunedì 4 gennaio 2021) . Il caso di una dottoressa di Siracusa risultata Positiva al Covid-19 dopo essersi sottoposta alla vaccinazione non deve preoccupare. A spiegare il perché è il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli: “Negli articoli scientifici è chiaramente riportato che anche negli studi clinici si sono infettate persone dopo la prima dose proprio perché la risposta immunitaria non è ancora completamente protettiva. Lo diventa soltanto dopo la seconda dose”. I casi di persone infettate dal Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose del vaccino non devono preoccupare. Ad assicurarlo è il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, cercando di spiegare perché il caso registrato a Siracusa non debba ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 4 gennaio 2021) . Il caso di una dottoressa di Siracusa risultataal Covid-19essersi sottoposta alla vaccinazione non deve preoccupare. A spiegare ilè il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli: “Negli articoli scientifici è chiaramente riportato che anche negli studi clinici si sono infettate personela prima dose propriola risposta immunitaria non è ancora completamente protettiva. Lo diventa soltantola seconda dose”. I casi di persone infettate dal Covid-19la somministrazione della prima dose delnon devono preoccupare. Ad assicurarlo è il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, cercando di spiegareil caso registrato a Siracusa non debba ...

Advertising

TizianaFerrario : Dubbio:fare un titolo “dottoressa positiva dopo il #vaccino “mi pare fuorviante. La dottoressa infatti spiega che… - Agenzia_Ansa : Positiva al #Covid una dottoressa dell'Umberto I di Siracusa vaccinata 6 giorni fa. 'La protezione immunitaria dal… - Corriere : Dottoressa di Siracusa positiva sei giorni dopo il vaccino. «Lo rifarei e farò il richiamo». Perché succede e perch… - Fioldoforever : Una cosa positiva c'è: dopo il GF non ce la ritroveremo in nessun altro reality. Li ha già fatti tutti. ?????? #TZVIP - Ellis80078456 : Io dopo quello che si sono detti ieri sono molto positiva x come affronteranno le critiche stasera. E sono sicura c… -