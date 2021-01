Liverpool a lutto, muore, per un’infezione al cuore l’autore di You’ll never walk alone (Di lunedì 4 gennaio 2021) Un pezzo della storia del Liverpool è andato via. l’autore di You’ll never walk alone, la canzone del musical Carousel adottata dai tifosi dei Reds come loro inno, è morto per un’infezione cardiaca. Gerry Marsden aveva 78 anni. Era il leader del gruppo di Liverpool Gerry And The Pacemakers. La notizia della sua scomparsa è stata data dal conduttore radiofonico Pete Price su Twitter. “E’ con il cuore addolorato che dopo aver parlato con la sua famiglia devo annunciarvi che il leggendario Gerry Marsden, Membro dell’Impero Britannico, è morto dopo una breve malattia per un’infezione al cuore. Mandiamo tutto l’amore del mondo a Pauline e alla sua famiglia. You’ll never ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 4 gennaio 2021) Un pezzo della storia delè andato via.di, la canzone del musical Carousel adottata dai tifosi dei Reds come loro inno, è morto percardiaca. Gerry Marsden aveva 78 anni. Era il leader del gruppo diGerry And The Pacemakers. La notizia della sua scomparsa è stata data dal conduttore radiofonico Pete Price su Twitter. “E’ con iladdolorato che dopo aver parlato con la sua famiglia devo annunciarvi che il leggendario Gerry Marsden, Membro dell’Impero Britannico, è morto dopo una breve malattia peral. Mandiamo tutto l’amore del mondo a Pauline e alla sua famiglia....

Advertising

bisagnino : Liverpool in lutto, è morto Gerry Marsden l'autore di 'You’ll never walk alone' - justicoahora : RT @napolista: Liverpool a lutto, muore, per un'infezione al cuore, l'autore di You'll never walk alone Gerry Marsden aveva 78 anni. La not… - napolista : Liverpool a lutto, muore, per un'infezione al cuore, l'autore di You'll never walk alone Gerry Marsden aveva 78 ann… - genperisi : RT @Eurosport_IT: 'You'll Never Walk Alone' ?? Si è spento Gerry Marsden, la voce dell'immortale inno dei Reds ???? #Liverpool | #GerryMarsd… - pensodunquerido : RT @Eurosport_IT: 'You'll Never Walk Alone' ?? Si è spento Gerry Marsden, la voce dell'immortale inno dei Reds ???? #Liverpool | #GerryMarsd… -