L’Avellino annuncia il primo movimento in uscita

Avellino – Incomincia a muoversi il mercato in casa Avellino. La società irpina ha ufficializzato l'addio di Riccardo Burgio. Il classe 2001, sta per intraprendere una nuova avventura, quella con il Renate formazione militante nel Girone A di LegaPro. "L'Us Avellino 1912 comunica di aver ceduto alla società Ac Renate 1947, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del calciatore Riccardo Burgio – si legge nella nota – Tale operazione è avvenuta con il consenso dell'Atalanta Bergamasca Calcio, club detentore della proprietà del giocatore. La società augura a Burgio le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".