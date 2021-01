Juve, Cristiano Ronaldo in gol senza sosta dal 2002 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Adesso le sue reti in carriera sono 758, sempre più vicino a Pelé (che per i conteggi della Gazzetta è a 767) e la testa della classifica dei marcatori è tutta sua: 14 in 11 gare, a +2 sull'interista ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 4 gennaio 2021) Adesso le sue reti in carriera sono 758, sempre più vicino a Pelé (che per i conteggi della Gazzetta è a 767) e la testa della classifica dei marcatori è tutta sua: 14 in 11 gare, a +2 sull'interista ...

Advertising

juventusfc : HT | Il primo tempo si chiude con la Juve in vantaggio! Per il momento decide la bellissima rete di @Cristiano poc… - FoxSportsBrasil : GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA JUVE!!! CRISTIANO RONALDO!!! Juventus 1 x 0 Udinese - juventusfc : Questa sera, alle 21, seguite la cerimonia di premiazione del #GoldenFoot Award 2020 ?? - YosmarEmil : RT @Gazzetta_it: #Juve, chiamalo CR20: @Cristiano #Ronaldo va in gol senza sosta dal 2002 - Gazzetta_it : #Juve, chiamalo CR20: @Cristiano #Ronaldo va in gol senza sosta dal 2002 -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Cristiano Chiamatelo CR20: Cristiano va in gol senza sosta dal 2002 La Gazzetta dello Sport Chiamatelo CR20: Cristiano va in gol senza sosta dal 2002

La G disegnata con le mani, omaggio alla devota fidanzata Georgina, fa tanto adolescente sdolcinato. Cristiano Ronaldo è tutt’altro che un ragazzino, ma della giovinezza ha conservato intatti l’entusi ...

Serie A: Poker Juve all'Udinese, doppio Ronaldo e gol di Chiesa e Dybala

Serie A: Poker Juve all'Udinese, doppio Ronaldo e gol di Chiesa e Dybala. Seppur faticando per metà gara, la Juventus ha portato a casa 3 punti ...

La G disegnata con le mani, omaggio alla devota fidanzata Georgina, fa tanto adolescente sdolcinato. Cristiano Ronaldo è tutt’altro che un ragazzino, ma della giovinezza ha conservato intatti l’entusi ...Serie A: Poker Juve all'Udinese, doppio Ronaldo e gol di Chiesa e Dybala. Seppur faticando per metà gara, la Juventus ha portato a casa 3 punti ...