Il dramma dell'ex azzurro Bellugi: 'Gambe amputate dopo il Covid, dovrò essere più tosto di quando andavo in campo' (Di lunedì 4 gennaio 2021) 'quando penso alla mia situazione ancora mi emoziono. Però, è successo quel che è successo e bisogna risolvere questa cosa con pazienza: dovrò essere più tosto di quando andavo in campo. Questa è la ... Leggi su leggo (Di lunedì 4 gennaio 2021) 'penso alla mia situazione ancora mi emoziono. Però, è successo quel che è successo e bisogna risolvere questa cosa con pazienza:piùdiin. Questa è la ...

Advertising

mauro_crescenzo : Il dramma dell'ex azzurro Bellugi: «Dovrò essere più tosto di prima» - sportli26181512 : Bellugi racconta il suo dramma: 'Non voglio mollare, andrò a trovare Marotta': L'ex difensore dell'Inter e della na… - leggoit : Covid, il dramma dell'ex azzurro Bellugi: «Gambe amputate, dovrò essere più tosto di quando andavo in campo» - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Covid, il dramma dell'ex azzurro Bellugi: «Ho perso le gambe, dovrò essere più tosto di quando andavo in campo» https:/… - ilmessaggeroit : Covid, il dramma dell'ex azzurro Bellugi: «Ho perso le gambe, dovrò essere più tosto di quando andavo in campo» -

Ultime Notizie dalla rete : dramma dell Covid, il dramma dell'ex azzurro Bellugi: «Ho perso le gambe, dovrò essere più tosto di quando andavo in campo» Il Messaggero Santolino cuore d'oro: dal dramma del 2020 all’aiuto ai malati di cancro

Nell’ultimo anno il motociclista spagnolo si è infortunato gravemente e ha perso la madre: ora sogna di concludere il Raid 2021 e si impegna a finanziare un’associazione di sostegno a bimbi affetti da ...

Ragazzo di 15 anni picchia e uccide la madre dopo una lite: incastrato dalle telecamere in casa

Un ragazzo di 15 anni uccide la madre. La tragedia è avvenuta a McKinney, in Texas (Usa). A ritrovare il corpo senza vita della donna, la 50enne Stacy Ellen Barney, è stato il marito e padre dell’adol ...

Nell’ultimo anno il motociclista spagnolo si è infortunato gravemente e ha perso la madre: ora sogna di concludere il Raid 2021 e si impegna a finanziare un’associazione di sostegno a bimbi affetti da ...Un ragazzo di 15 anni uccide la madre. La tragedia è avvenuta a McKinney, in Texas (Usa). A ritrovare il corpo senza vita della donna, la 50enne Stacy Ellen Barney, è stato il marito e padre dell’adol ...