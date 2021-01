Il delivery “uccide” i ristoranti Spegniamo le App per ordinare cibi

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 4 gennaio 2021) di Gianluigi Paragone. Onestamente inizio a pensare che il governo abbia deciso di mollare alcune categorie della tanto decantata filiera italiana, del tanto osannato mondo delle pmi. Perché non si tratta più soltanto di “pesare“ la (in)competenza di Conte e soci; qui ormai è una malafede che si fa scelta politica, azione governativa. E lo dico alla luce della imminente crisi di governo, dove i vezzi di tutti gli attori scarsamente protagonisti diventano il casus belli: ognuno col proprio ego, da Conte a Renzi, da Speranza (Leu nel Paese non piglia i voti dei parenti dei candidati ma il suo ministro sta paralizzando l’Italia con il suo faccino pallido da povero cristo con cui ti sembra persino inutile ingaggiar battaglia) a Di Maio, da Patuanelli alla De Micheli. Per non dire dei vari Arcuri, Pregliasco, Locatelli e esperti vari. La scelta di questa banda di improvvisati, ...