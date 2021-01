Governo, Zingaretti e Crimi rinsaldano l'asse Pd-M5s: 'No alla crisi, sarebbe incomprensibile e irresponsabile' (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nicola Zingaretti è convinto che 'vada evitata una crisi di Governo dagli sviluppi davvero imprevedibili'. Il segretario del Pd chiede un 'rilancio dell'azione dell'esecutivo' e dice no a 'posizioni ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nicolaè convinto che 'vada evitata unadidagli sviluppi davvero imprevedibili'. Il segretario del Pd chiede un 'rilancio dell'azione dell'esecutivo' e dice no a 'posizioni ...

