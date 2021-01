Governo: Bettini (Pd), ‘ora nuovo patto per andare avanti’ (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “Le prove sono tante, se ne esce con una maggiore solidità e unità di intenti per uscire da questa fase difficile”. Il dialogo “Conte non lo ha mai abbandonato”, con Renzi “ci sono state delle asprezze che possano essere ricomposte in un nuovo patto di maggioranza”, che funzionerà “se le critiche non sono strumentali ma sono sincere”. Così Goffredo Bettini, tra i padri nobile del Pd e dirigente dem, in un’intervista al Tg2. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “Le prove sono tante, se ne esce con una maggiore solidità e unità di intenti per uscire da questa fase difficile”. Il dialogo “Conte non lo ha mai abbandonato”, con Renzi “ci sono state delle asprezze che possano essere ricomposte in undi maggioranza”, che funzionerà “se le critiche non sono strumentali ma sono sincere”. Così Goffredo, tra i padri nobile del Pd e dirigente dem, in un’intervista al Tg2. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

